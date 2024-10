6 film con Demi Moore da rivedere in attesa di The Substance (Di martedì 8 ottobre 2024) In attesa di vedere Demi Moore al cinema in The Substance (nelle sale dal 30 ottobre 2024), il body horror che ha entusiasmato il Festival di Cannes, vale la pena di ricordare e rivedere i sei film che più l’hanno fatta conoscere al grande pubblico, tanto da diventare una delle attrici più gettonate degli anni Novanta, a partire dal successo travolgente di Ghost. I film più belli di Demi Moore Ghost - Fantasma (1990) GHOST, Demi Moore, Patrick Swayze, 1990 GHOST, Demi Moore, Patrick Swayze, 1990 ©Paramount/Courtesy Everett CollectionIl film che ha consacrato Demi Moore a livello internazionale è il romantico Ghost. L’attrice, allora ventottenne, interpreta Molly, fidanzata di Sam (Patrick Swayze). Quando il ragazzo viene ucciso, ritorna tra i vivi sotto forma di fantasma per proteggere la fidanzata da un pericolo imminente. Gqitalia.it - 6 film con Demi Moore da rivedere in attesa di The Substance Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Indi vedereal cinema in The(nelle sale dal 30 ottobre 2024), il body horror che ha entusiasmato il Festival di Cannes, vale la pena di ricordare ei seiche più l’hanno fatta conoscere al grande pubblico, tanto da diventare una delle attrici più gettonate degli anni Novanta, a partire dal successo travolgente di Ghost. Ipiù belli diGhost - Fantasma (1990) GHOST,, Patrick Swayze, 1990 GHOST,, Patrick Swayze, 1990 ©Paramount/Courtesy Everett CollectionIlche ha consacratoa livello internazionale è il romantico Ghost. L’attrice, allora ventottenne, interpreta Molly, fidanzata di Sam (Patrick Swayze). Quando il ragazzo viene ucciso, ritorna tra i vivi sotto forma di fantasma per proteggere la fidanzata da un pericolo imminente.

