Ilgiorno.it - Vogherese choc: il portiere Alessandro Guarnone perde la milza in uno scontro di gioco

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Voghera (Pavia) – Ildellaè stato ricoverato in Rianimazione nell'ospedale di Voghera dove gli è stata asportata laa causa di un grave incidente dinel match di domenica scorsa contro il Vado.ha subìto un intervento chirurgico di splenectomia, che implica appunto l'asportazione della, e un'angioplastica dell'arteria surrenalica, compromessa a causa dello. L’operazione è durata circa tre ore e ora ildellasi trova in Rianimazione, ma se le sue condizioni lo consentiranno già oggi, lunedì 7 ottobre, sarà trasferito nel reparto di Chirurgia generale. L'estremo difensore della, che milita in serie D, si è scontrato con un attaccante della squadra avversaria al 21’ del secondo tempo.