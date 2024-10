Ilrestodelcarlino.it - Vino: a Ravenna torna l’evento GiovinBacco

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Aè iniziato il conto alla rovescia in vista di ‘in Piazza’, la grande vetrina enologica della Romagna che per tre giorni ( 25, 26 e 27 ottobre) vedrà cinque piazze del centro storico trasformarsi in un palcoscenico ideale per gustare il buone il buon cibo del territorio, con centinaia di etichette di, cibo di strada, punti di ristorazione, assaggi, incontri e tante cose da vedere e da gustare. Senza dimenticare la solidarietà per chi è stato colpito dai drammatici eventi atmosferici di settembre. Proprio per questo la quota destinata ai Lions del 50% del ricavato dalla tradizionale vendita deldonato dalle cantine aderenti nello stand in Piazza del Popolo - gestito appunto dal Lions ClubBisanzio - sarà destinato a sostegno dei cittadini colpiti dall’alluvione.