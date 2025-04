.com - Sinner, il sostegno di Lavazza: “È un asset”. Tutti gli sponsor di Jannik

Leggi su .com

(Adnkronos) –punta il rientro. Il tennista azzurro, entrato nel suo terzo mesi di squalifica dopo l’accordo con la Wada per chiudere il caso Clostebol, ha dato appuntamento a Roma, dove dal 7 maggio si giocheranno gli Internazionali d’Italia. Il ritorno in campo dinon farà felice soltanto i tanti tifosi del numero uno del mondo, ma anche i suoi. In questi mesi nessuno dei, numerosi, partner commerciali diha voluto rescindere o si è tirato indietro dagli accordi presi, e uno dei più fedeli è stato. Il noto marchio di caffè, di cuiè testimonial ormai da anni, è rimasto al suo fianco e ha rilanciato il suo impegno, come confermato dal Ceo dell’azienda Antonio Baravalle: “Per noiè un”, ha dichiarato durante un incontro con la stampa, “abbiamo inizato con lui quando era 146esimo del ranking Atp, c’è un rapporto che è nato fin dall’inizio e che oggi si porta dietro ulteriori valori.