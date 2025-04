Oasport.it - WTA Charleston 2025, risultati 4 aprile: tre statunitensi approdano in semifinale

Leggi su Oasport.it

Si sono disputati i quarti di finale deiOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sulla terra battuta verde della Carolina del Sud: si qualificano per il penultimo atto ben tre padrone di casa, con l’unica “intrusa” che è la russa Ekaterina Alexandrova.Nella parte alta del tabellone il derby statunitense premia Jessica Pegula, che rimonta ed elimina Danielle Collins, sconfitta con lo score di 1-6 6-3 6-0. Inla sfida sarà con la russa Ekaterina Alexandrova, che regola la cinese Qinwen Zheng, battuta con un netto 6-1 6-4.Nella parte bassa del main draw l’altro derby statunitense in programma sorride ad Amanda Anisimova, che piega Emma Navarro con il punteggio di 7-5 7-6 (1). Nel penultimo atto ad attenderla ci sarà un altro derby, dato che Sofia Kenin elimina la russa Anna Kalinskaya con lo score di 6-4 6-3.