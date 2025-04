La svolta di Salvini | che Lega uscirà dal congresso

congresso di Firenze, domani e dopodomani, non uscirà una "nuova" Lega, ma una Lega "diversa", in grado di tenere assieme le tematiche storiche del suo elettorato, con quelle Legate a un mondo che cambia sempre più velocemente e che chiede, anche ai partiti, di adeguarsi. Questo almeno è l'auspicio di Matteo Salvini, la cui posizione di segretario è più che salda e non solo perché è l'unico ad aver presentato la candidatura per la segreteria federale. La parte succosa della due giorni leghista saranno gli atti di indirizzo che sono stati presentati e sottoscritti da un numero minimo di deLegati. Il numero complessivo non c'è ancora, ma si sa che saranno più di diciassette. Tra questi ce ne sono alcuni, almeno cinque, che segneranno le politiche future del Carroccio e riguardano il rapporto con l'islam, la sicurezza, il lavoro, l'energia e la giustizia.

