Palazzo Bernardini Mansi. All'asta per quasi un milione l'ex Monte dei Pegni

Viareggio, 5 aprile 2025 – Le leggende narravano che quell’edificio non portasse proprio fortuna. Da ex sede deldeia immobile infestato da fantasmi. Vain piazza Manzoni, una delle testimonianze più antiche: il 23 maggio nella sede dell’Ivg di Lucca è fissata la vendita senza incanto per un valore di 1.097.350 euro (offerta minima di 823.012,50 euro). L’immobile è proposto per intero ed è articolato in sei lotti: al piano terraristorante con quattro sale, cucina e terrazza al livello superiore; due uffici al primo piano, altrettanti al secondo e un fondo commerciale al piano terreno ed in aderenza all’unità immobiliare ma avente accesso dalla via della Foce e privo delle comunanze di cui ai precedenti lotti (in quanto facente parte di un condominio differente).