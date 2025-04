Zonawrestling.net - Impact 03.04.2025 All Ego is back!

FRANKIE KAZARIAN vs ELIJAH (2,5 / 5)Inizia un nuovo episodio dicon Joe Hendry che fa impazzire il pubblico attraverso il suo ingresso. Il World Champion si siede al tavolo di commento per visionare da vicino il primo scontro della serata.E’ di fatto una buona sfida quella tra Kaz ed Elijah, poi però Kaz se la prende furbamente con Hendry e viene a crearsi così una circostanza utile proprio a Kaz. Sfruttando una piccola rissa tra i due infatti, in cui Elijah viene colpito per sbaglio proprio da Hendry, il detentore della Call Your Shot riesce a vincere la contesa con un roll up. Astuzia che fa ovviamente infuriare Hendry. il post match vede i due darsele di santa ragione, ma la sicurezza li separa per tempo nonostante un duro colpo subito dal campione.VINCITORE: FRANKIE KAZARIANSTAGE: Il medico fa una visita al campione TNA, il quale sembra essere seriamente ferito ad una spalla.