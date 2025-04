Lanazione.it - “Torno subito, c’è il Pisa”. Città in fibrillazione: sogni, scaramanzia e lo sguardo sulla A

, 5 aprile 2025 – Un prete, un barbiere, un tabaccaio e un barista. Vite diverse, ma unite da un amore sconfinato per il. Un sentimento che attraversa generazioni, mestieri, quartieri, e che oggi più che mai tiene tutti con il fiato sospeso. L’attesa per la partita casalinga contro il Modena, in programma oggi alle 17.15, è palpabile. Tutto esaurito, con un nuovo record stagionale di presenze: venduti oltre 10 mila biglietti, superata la quota registrata nella finale playoff contro il Monza della stagione 2021/2022. Per la prima volta, infatti, la capienza dell’Arena Garibaldi raggiunge gli 11.293 posti, grazie ai lavori completati in Curva Nord e al recupero di 104 posti in gradinata. Quella contro il Modena sarà una sfida con l’atmosfera di una finale. Per i tifosi neroazzurri, che vivono in questi giorni con qualche battito di cuore in più, c’è solo un pensiero fisso, un conto alla rovescia che sembra non finire mai.