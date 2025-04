Il caso Affari Tuoi | tra sospetti e inchieste

Striscia la Notizia indaga ancora sui pacchi sospetti di "Affari Tuoi": "Stefano De Martino deve essere onesto".

Affari tuoi, "una presa per il c***o. Tutto regolare?": clamorosi sospetti dopo i titoli di coda | .it.

Amadeus, ascolti ancora bassi. E spunta il sospetto su Affari Tuoi: "Anomalia dei pacchi, spesso vincite importanti".

Affari Tuoi, vincite troppo frequenti, arriva la risposta ironica di De Martino contro i sospetti di Striscia La Notizia.

Affari Tuoi, il sospetto dei telespettatori su De Martino: "Perché le pacchiste sono sempre donne?".

Un'altra serata da "soldi sicuri" ad Affari Tuoi: la sfida di Stefano De Martino ai sospetti di uno show "truccato".