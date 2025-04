Furti nelle farmacie del centro di Bergamo | arrestati due uomini

Ecodibergamo.it - Furti nelle farmacie del centro di Bergamo: arrestati due uomini Leggi su Ecodibergamo.it L’INTERVENTO. Fermati dagli agenti della polizia di stato poco dopo l’ultimo colpo, tra piazzale Alpini e via Angelo Mai.

Furti nelle farmacie del centro di Bergamo: arrestati due uomini. Furti di lusso nelle farmacie del centro, ladri seriali arrestati dalla polizia. Bergamo, furti nelle farmacie: arrestati due pregiudicati con le creme appena rubate, vanno in carcere. Serie di piccoli furti alla farmacia di Dalmine: alcuni clienti abituali "allungano le mani". Farmacia e distributore di carburante, ladri in azione al Trippi. Dalmine, serie di furti in farmacia: «Commercianti, fate attenzione». Ne parlano su altre fonti

Furti nelle farmacie del centro di Bergamo: arrestati due uomini - L’INTERVENTO. Fermati dagli agenti della polizia di stato poco dopo l’ultimo colpo, tra piazzale Alpini e via Angelo Mai. (ecodibergamo.it)

Furti di lusso nelle farmacie del centro, ladri seriali arrestati dalla polizia - Furti di lusso nelle farmacie del centro, ladri seriali arrestati dalla polizia. In carcere due georgiani pregiudicati di 34 e 36 anni ... (bergamonews.it)

Bergamo, furti nelle farmacie: arrestati due pregiudicati con le creme appena rubate, vanno in carcere - La polizia blocca in via Angelo Maj due georgiani. Sequestrate l'auto con cui si spostavano e la refurtiva, in parte già riconsegnata ... (bergamo.corriere.it)