Vieira | Colpito da questo gruppo il Genoa deve essere ambizioso Mailnovskyi non è ancora al 100% | Serie A

Vieira: “Colpito da questo gruppo, il Genoa deve essere ambizioso. Mailnovskyi non è ancora al 100%” Serie A Calciomercato.com Home Vieira: “Colpito da questo gruppo, il Genoa deve essere ambizioso. Mailnovskyi non è ancora al 100%” AFP via Getty Images Emanuele Tramacere 2 ore fa L’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha commentato la vittoria per 1-0 ottenuta contro l’Udinese ai microfoni di Sky Sport. Justcalcio.com - Vieira: “Colpito da questo gruppo, il Genoa deve essere ambizioso. Mailnovskyi non è ancora al 100%” | Serie A Leggi su Justcalcio.com 2025-04-04 23:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:: “da, ilnon èalA Calciomercato.com Home: “da, ilnon èal” AFP via Getty Images Emanuele Tramacere 2 ore fa L’allenatore del, Patrick, ha commentato la vittoria per 1-0 ottenuta contro l’Udinese ai microfoni di Sky Sport.

Vieira: "Colpito da questo gruppo, il Genoa deve essere ambizioso. Mailnovskyi non è ancora al 100%". Calcio news: ultime notizie di oggi. Genoa, Blazquez tra Sucu, 777 e A-Cap: «Il 18 dicembre il nostro Independence Day». Patrick Vieira nuovo allenatore del Genoa: come giocherà il suo Grifone. Il Genoa non passa a Lecce, Balotelli resta in panca: la risposta di Vieira. Vieira: «Controllato la partita, colpito da Masini». Ne parlano su altre fonti

Vieira: "Colpito da questo gruppo, il Genoa deve essere ambizioso. Mailnovskyi non è ancora al 100%" - L`allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha commentato la vittoria per 1-0 ottenuta contro l`Udinese ai microfoni di Sky Sport. Tanta la soddisfazione per i tre. (calciomercato.com)

Genoa, Vieira: “È stata una partita molto difficile, ma i tifosi hanno creato l’atmosfera gusta per dare ancora più fiducia ai giocatori” - Visualizzazioni: 57 L’anticipo della 31° giornata della Serie A Genoa-Udinese termina 1-0: la botta di Zanoli al 77' minuto decide la sfida del Ferraris. L’anticipo della 31° giornata della Serie A G ... (calciostyle.it)

Genoa, Vieira: “Vittoria meritata, dobbiamo continuare a essere ambiziosi e crescere come squadra” - Genova. Il Ferraris da tabù a fortino: 16 i punti di Vieira nelle ultime sei partite, cinque vittorie e un pareggio. Ultima sconfitta casalinga a dicembre col Napoli. Sei i punti presi contro ... (msn.com)