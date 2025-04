Ginnastica Ritmica Coppa del Mondo | Raffaeli in finale al cerchio in Bulgaria

Leggi su Sportface.it

A Sofia, in, va in scena la prima tappa delladeldiartistica, con i primi due esercizi del concorso generale individuale ad aprire le danze, ovvero ile la palla. L’ucraina Taisiia Onofriichuk ha concluso la giornata in testa alla classifica, grazie a un ottimo punteggio di 57.900 che la porta a creare già un importante vantaggio sulle inseguitrici. Alle spalle dell’atleta ucraina, c’è Stiliana Nikolova, eroina di casa a quota 56.900, seguita da Alina Harnasko con 56.00. Sofia, al debutto indeldi, conclude la prima giornata con 53.100, piazzandosi in dodicesima posizione. “Ho sbagliato un rischio con la palla mentre alè andata meglio. Non sono proprio soddisfatta della gara di oggi ma sono pronta per gli altri due attrezzi di domani”, dichiara l’azzurra.