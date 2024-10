Un tranquillo weekend da "paura" sul lago di Como (Di lunedì 7 ottobre 2024) Autunno, primo weekend di ottobre. Eppure sembrava ancora estate, e non solo per il sole ma soprattutto per le migliaia di turisti che hanno preso d'assalto la città e il lago di Como. La concomitanza con Orticolario ha fatto certamente il suo ma si sa che il fenomeno del turismo di massa avanza Quicomo.it - Un tranquillo weekend da "paura" sul lago di Como Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Autunno, primodi ottobre. Eppure sembrava ancora estate, e non solo per il sole ma soprattutto per le migliaia di turisti che hanno preso d'assalto la città e ildi. La concomitanza con Orticolario ha fatto certamente il suo ma si sa che il fenomeno del turismo di massa avanza

