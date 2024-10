Formiche.net - Un cloud senza confini. La richiesta delle aziende arriva sul tavolo del G7

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A pochi giorni dalla ministeriale su Tecnologia e Digitale, la sollecitazione cheal G7 è chiara: più cooperazione e meno barriere entro cui confinare i servizi. Laniente meno che dalla Business Software Alliance (BSA), un’associazione internazionale che raggruppadel calibro di Microsoft e IBM, convinta che armonizzando i vari sistemi ci sarebbe una riduzione degli oneri, pur mantenendo standard di sicurezza elevati. Ilcomputing è sempre più utilizzato dai governi, che però pongono dei limiti per limitare i rischi che questo comporta, a iniziare dagli attacchi informatici ormai sempre più frequenti. Proprio per la paura di rimanerne vittima, alcuni Paesi come la Francia ritengono che sia più saggio geolocalizzare i sistemi per evitare che le informazioni sensibili degli utenti possano finire nelle mani sbagliate.