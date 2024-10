Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 12:10

(Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio spento a 28 anni Sammy Basso era affetto da progeria malattia rara che causa invecchiamento precoce a dare l’annuncio è stata l’associazione italiana progeria Sammy Basso di quella testimone dall’età di 10 anni oggi la nostra luce la nostra guida si è spenta Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa si legge sui social dell’associazione sarebbe stato colto da malore in un ristorante andiamo rimedi Oriente oltre 20 persone sono rimasto ucciso in un raid aereo israeliano lanciato nella notte contro la moschea dei Martiri di Alaska their Alba la nel centro della striscia di Gaza e il gol ha dichiarato di aver respinto un nuovo tentativo di infiltrazione dell’Esercito Italiano nel sud del Libano diverte esplosioni Asciugati Beirut l’esercito israeliano far ...