Ilgiorno.it - Truffe agli anziani, ex poliziotti e Comune di Sant’Angelo alleati per difendere i pensionati

(Di lunedì 7 ottobre 2024)Lodigiano (Lodi), 7 ottobre 2024 – Con i, alla Festa dei nonni, c’erano anche gli exdell’AssociazioneItaliani. Il sodalizio, insieme all’amministrazione comunale e l’assessore delegato ai Servizi sociali Rosita Sali ha avviato un “progetto sicurezza”. Le, on line ma anche che mirano a colpire i fragili, si stanno infatti moltiplicando e l’obiettivo dell’iniziativa è dare gli strumenti per difendersi dai malfattori. E così, approfittando della folta presenza di santangiolini, per il clima di festa, sono stati raccontati ai presenti sia i contenuti di un vademecum dettato, distribuito e da studiare per evitare pericoli, sia l’identikit del raggiratore. L’AssociazioneItaliani è stata rappresentata dal presidente nazionale Gerardo Velotto e dal presidente della sezione milanese Mario Tritto.