Trapani, tragedia in moto: morto un 25enne, grave un amico che era in sella con lui

Calogero Ingoglia, 25 anni, è morto sabato sera dopo essere caduto dalla moto a Partanna, in provincia di Trapani. E' grave un amico che era in sella con lui. 

Tragedia a Partanna, dove sabato sera un ragazzo di 25 anni residente a Partanna, è morto intorno alle 20 e 30, a causa di un incidente in moto. Il giovane, per cause ancora da accertare, mente percorreva la via Castelvetrano, è improvvisamente uscito di strada. A perdere la vita è stato Calogero Ingoglia. Il motociclista è deceduto sul colpo. L'intervento del 118 è servito solo a constatare il decesso. Il passeggero, un amico del ragazzo, è stato trasportato d'urgenza al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo un primo ricovero all'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano. Le sue condizioni sono state definite critiche.

