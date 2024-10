Tragedia durante la festa rionale, uomo di 49 anni si accascia e muore (Di lunedì 7 ottobre 2024) LEVERANO – Una Tragedia ha scosso Leverano, ieri sera, proprio nel pieno dei festeggiamenti rionali per la Madonna del Rosario. All’improvviso un uomo che stava passeggiando, portando con sé a mano la propria bicicletta, s’è accasciato a terra, senza più rialzarsi. Salvatore La Macchia, 49enne Lecceprima.it - Tragedia durante la festa rionale, uomo di 49 anni si accascia e muore Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) LEVERANO – Unaha scosso Leverano, ieri sera, proprio nel pieno dei festeggiamenti rionali per la Madonna del Rosario. All’improvviso unche stava passeggiando, portando con sé a mano la propria bicicletta, s’èto a terra, senza più rialzarsi. Salvatore La Macchia, 49enne

