Tra campioni e fan club. Lissone vestita a festa per la Coppa Agostoni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Corridori e colori. Un’intera città in festa per la Coppa Agostoni, vinta dall’elvetico Marc Hirschi (Uae Team Emirates) davanti ai francesi Roman Gregoire (Groupama FDJ) e Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale). Tra autografi, selfie e applausi la corsa di Lissone ha avuto il suo momento più intenso al ritrovo di partenza negli stabilimenti Cleaf che producono superfici innovative per l’arredo e l’interior design. E lì, negli spazi messi a disposizione ogni anno da Luciano Caspani, presidente di Cleaf e grande appassionato di ciclismo nonché supporter dello Sport club Mobili Lissone, società organizzatrice della classica brianzola, che tifosi e appassionati hanno vissuto i loro migliori momenti, faccia a faccia con i loro acclamati campioni e tra un’infinità di biciclette, da diecimila euro e più, da ammirare senza toccare. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Corridori e colori. Un’intera città inper la, vinta dall’elvetico Marc Hirschi (Uae Team Emirates) davanti ai francesi Roman Gregoire (Groupama FDJ) e Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale). Tra autografi, selfie e applausi la corsa diha avuto il suo momento più intenso al ritrovo di partenza negli stabilimenti Cleaf che producono superfici innovative per l’arredo e l’interior design. E lì, negli spazi messi a disposizione ogni anno da Luciano Caspani, presidente di Cleaf e grande appassionato di ciclismo nonché supporter dello SportMobili, società organizzatrice della classica brianzola, che tifosi e appassionati hanno vissuto i loro migliori momenti, faccia a faccia con i loro acclamatie tra un’infinità di biciclette, da diecimila euro e più, da ammirare senza toccare. (Ilgiorno.it)

Ilgiorno.it - Tra campioni e fan club. Lissone vestita a festa per la Coppa Agostoni

Pallanuoto, Supercoppa Europea 2024: Ferencvaros-Jug 13-9. A Budapest fanno festa i detentori della Champions - Nuovo -2 dello Jug con Mozara, ma ancora Vigvari, Fekete e Mandic chiudono i conti sul +5 a 1’54” dal termine. Dal 2003 è la 20ma volta che i campioni d’Europa conquistano la Supercoppa: solo una squadra detentrice dell’Euro Cup ha vinto il trofeo nelle ultime 21 edizioni (trofeo non assegnato nel ... (Oasport.it)

Festa Samp nel derby della Lanterna: Genoa ko ai rigori e blucerchiati agli ottavi di Coppa Italia - La Sampdoria fa Festa dopo aver vinto il derby della Lanterna contro il Genoa che vale gli ottavi di Coppa Italia. I bluerchiati battono la squadra di Gilardino dopo i calci di rigori dopo l'1-1 dei primi 90 minuti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Coppa Davis: Italia batte anche Olanda (2-0). Festa azzurra con Berrettini e Cobolli - Con l’ufficialità della […] L'articolo Coppa Davis: Italia batte anche Olanda (2-0). Gli azzurri si prendono il primo posto in classifica verso il sorteggio dei quarti di finale delle Finals di Malaga, in programma dal 19 al 24 novembre. . Si chiude quindi in Festa la settimana della fase a gironi ... (Firenzepost.it)

Al Lissolo la coppa Agostoni entra nel vivo. Spettacolo e tifo - La coppa Agostoni è stata una grande festa incredibile, una giornata che ha reso il territorio casatese protagonista del ciclismo ...(casateonline.it)

festa: «Juventus-Cagliari? Per me i sardi potrebbero fare…» - festa: «Juventus-Cagliari? Per me i sardi i sardi potrebbero fare…». Le dichiarazione rilasciate dall’ex allenatore e giocatore dei rossoblù Gianluca festa ha espresso un giudizio sulla squadra di Dav ...(cagliarinews24.com)

festa: «Juventus-Cagliari? Per me i sardi i sardi potrebbero fare…» - festa: «Juventus-Cagliari? Per me i sardi i sardi potrebbero fare…». Le dichiarazione rilasciate dall’ex allenatore e giocatore dei rossoblù Gianluca festa ha espresso un giudizio sulla squadra di Dav ...(cagliarinews24.com)