Sonia Bruganelli costola rotta a Ballando con le Stelle | l’annuncio a La vita in diretta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Si sta parlando tanto dicon le. Il pubblico ha imparato a conoscerla negli ultimi anni, da quando ha di fatto abbandonato il mondo del dietro le quinte dello spettacolo. Un personaggio che si ama o si odia, un po’ come Selvaggia Lucarelli. Nonostante questo tratto in comune, però, le due non sembrano affatto amarsi. Lo scontro è stato però generale con la giuria, che l’ha scaraventata, voto dopo voto, al penultimo posto della classifica. Ecco cos’ha avuto da dire l’ex moglie di Paolo Bonolis in merito., infortunio aOspite di Alberto Matano a Lainsi è ritrovata ovviamente a parlare anche dicon le. Il padrone di casa ha preso le sue difese, in qualità di ballerina, ma soprattutto è andato alla ricerca di un commento su quanto avvenuto.