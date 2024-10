Secco 3-1 L’Angelana cala il tris e il Città di Castello crolla Non basta D’Alessandro

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ANGELANA 3DI1 ANGELANA(4-3-3) Buini; Marocchi, Tondini, Sallaku,(1’st Bocci), Melillo; Brunetti,(43’st Bigarelli), Ravanelli G.,(11’st Piancatelli), Mendes; Akhigbe, Musso,(26’st Tueto Fotso), Riommi,(11’st Roscini). A disp.: Montanari, Girolamini, Ravanelli C., Sforna. All.: Recchi.DI(3-5-2) Landi; Laurenzi, Tugliani, Djabar,(28’st Aliaj); Babei, Jusufi, Di Fronzo (40’pt Chini), Piselli, Shabanaj,(17’st); Malocaj, Osakwe. All.: Mambrini. ARBITRO: Daniele Fora di Terni (Marotta - Baroni). MARCATORI: 6’pt e 37’pt Akhigbe, 43’st Musso rig. (A), 43’st(C). NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti: 8’pt Laurenzi (C), 10’pt Tondini (A). Recupero: pt 1’ st 3’.batte 3-1 ildie sla classifica portandosi al terzo posto.