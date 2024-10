Salvini, forse dietro la Collina di Pontida ci sta il Generale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Patrizia Ernani Locatelli del Circolo Fratelli d’Italia Valle San Martino. Lo storico Raduno della Lega a Pontida di domenica 6 Ottobre 2024 è stato progettato sull’aiuto da dare a Matteo Salvini, che rischia sei anni di carcere con l’accusa di sequestro di migranti a Lampedusa. La Magistratura, di certo involontariamente, gli ha offerto l’opportunità di ergersi ad eroe della Patria contro gli sbarchi del nemico straniero e di indossare la tunica del martire, se verrà condannato; se l’è giocata politicamente con grande dispendio di mezzi, visti i fasti del pratone bergamasco. I leghisti di tutta Italia sono stati mobilitati in difesa del loro Capitano e armati di penna, per firmare il proprio sostegno ai gazebo, posizionati sul campo di Pontida. (Bergamonews.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Patrizia Ernani Locatelli del Circolo Fratelli d’Italia Valle San Martino. Lo storico Raduno della Lega adi domenica 6 Ottobre 2024 è stato progettato sull’aiuto da dare a Matteo, che rischia sei anni di carcere con l’accusa di sequestro di migranti a Lampedusa. La Magistratura, di certo involontariamente, gli ha offerto l’opportunità di ergersi ad eroe della Patria contro gli sbarchi del nemico straniero e di indossare la tunica del martire, se verrà condannato; se l’è giocata politicamente con grande dispendio di mezzi, visti i fasti del pratone bergamasco. I leghisti di tutta Italia sono stati mobilitati in difesa del loro Capitano e armati di penna, per firmare il proprio sostegno ai gazebo, posizionati sul campo di

Bergamonews.it - Salvini, forse dietro la Collina di Pontida ci sta il Generale

