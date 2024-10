Russia: ordine di arresto in contumacia per i giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Un tribunale russo ha ordinato l'arresto dei due giornalisti italiani dell'emittente pubblica italiana Rai1, Simone Traini e Stefania Battistini, attualmente fuori dalla Russia. Il tribunale ne ha anche chiesto l'estradizione. Entrambi sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine dall'Ucraina mentre facevano reportage nella regione di Kursk, una piccola parte della quale è occupata dalle forze ucraine. Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato le indagini contro una dozzina di giornalisti stranieri accusati di essere entrati in Russia durante l'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di Kursk in agosto. Quotidiano.net - Russia: ordine di arresto in contumacia per i giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – Un tribunale russo ha ordinato l'dei dueitaliani dell'emittente pubblica italiana Rai1,, attualmente fuori dalla. Il tribunale ne ha anche chiesto l'estradizione. Entrambi sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine dall'Ucraina mentre facevano reportage nella regione di Kursk, una piccola parte della quale è occupata dalle forze ucraine. Nelle ultime settimane, laha intensificato le indagini contro una dozzina distranieri accusati di essere entrati indurante l'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di Kursk in agosto.

