Rizzo e la metafora sulla politica di oggi | La differenza tra Draghi Landini e Raul Castro? Loro si sono fatti mettere la mano sulla spalla…

"La politica deve essere la compensazione generale di un popolo e deve stare sopra l'economia, non il contrario. E dovrebbe stare anche sopra la forza e la cultura, dovrebbe essere l'essenza di un popolo. Senza la politica hai i politicanti di oggi", così Marco Rizzo presidente onorario del Partito Comunista e coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare intervenendo all'evento Italia dei Conservatori. L'attacco è tutto verso la politica di oggi, che ormai ha trasformato l'Italia in "poco più di una colonia": "Qualunque scelta economica, sociale, di politica estera passa dalla frase 'chissà cosa dirà Washington', o 'chissà cosa dirà Bruxelles'". E dà un'immagine fotografica di quanto accade: "Li avete visti cosa fanno i presidenti americani che mettono una mano sulla spalla? Biden mette la mano su Boris Johnson e su tutti i leader europei. Anche su Draghi.

