Rigori e polemiche | tutti contro arbitri e Var ma sbagliano i giocatori

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Novein dieci partite e il paradosso è che c'erano. Molti discutibili per chi ha in testa ancora il vecchio calcio, quello sport di contatto in cui non era sufficiente uno strofinamento piede su piede per andare al dischetto. Eppuree Var (più i secondi dei primi) hanno sbagliato poco nella giornata numero 7 di un campionato che vive già le prime, intense,arbitrali. Anzi, a ben vedere i penalty avrebbero dovuto essere uno in più (10) aggiungendo all'elenco quello provocato dall'intervento fuorillo del difensore del Monza Kyriakopoulos sul romanista Baldanzi. La Penna in campo non lo ha concesso ("Niente, niente!" ha urlato ai) e il Var Aureliano si è adeguato considerandolo un normale contrasto di gioco.