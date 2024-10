“Reazione a catena”... volta pagina, si ritirano dopo 31 puntate le campionesse: in tasca un bottino da 300mila euro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Colpo di scena a Reazione a catena : nella puntata di lunedì 7 ottobre, i telespettatori sono rimasti stupiti dall'assenza delle campionesse in carica, Le volta pagina , che hanno deciso di ritirarsi dal gioco . Rosa, Anna Laura e Antonella, le tre concorrenti del team, hanno stabilito un nuovo record partecipando a 31 puntate consecutive. Durante il loro percorso, hanno vinto 15 volte, accumulando Feedpress.me - “Reazione a catena”... volta pagina, si ritirano dopo 31 puntate le campionesse: in tasca un bottino da 300mila euro Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) Colpo di scena a: nella puntata di lunedì 7 ottobre, i telespettatori sono rimasti stupiti dall'assenza dellein carica, Le, che hanno deciso di ritirarsi dal gioco . Rosa, Anna Laura e Antonella, le tre concorrenti del team, hanno stabilito un nuovo record partecipando a 31consecutive. Durante il loro percorso, hanno vinto 15 volte, accumulando

"Una buonuscita". Volta Pagina - perché sono sparite da Reazione a Catena : esplode il caso | Guarda - "Ok - ha scritto un utente su X -, la Rai ha pagato alle Volta Pagina la buonauscita e tutti contenti". Una scoperta che ha sorpreso tutti i telespettatori a casa. Sui social, il commento che appare di più è quello degli utenti che si chiedono dove siano finite le Volta Pagina. Ma in tanti, ... (Liberoquotidiano.it)

Reazione a Catena 6 ottobre 2024 : le Volta Pagina vincono 500 euro - Brave! Il loro montepremi totale va quindi a 308. 487 euro. In calce all’articolo la soluzione del gioco. . Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 6 ottobre 2024. Le Volta Pagina – Rosa, Anna Laura e Antonella, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono ... (Ascoltitv.it)

Reazione a Catena Delude : Si Mette Male per Pino Insegno! - Nella prossima stagione, infatti, Reazione a Catena verrà trasmesso soltanto nel periodo estivo, tornando al formato di due anni fa. Questo significa che il quiz show non occuperà più il palinsesto per cinque o sei mesi, ma lascerà spazio a L’Eredità da settembre fino a maggio. Tuttavia, c’è una ... (Gossipnews.tv)