Anteprima24.it - Protesta chioschi chiusi a Napoli, inscenata ‘Morte del Tarallo’

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna allegoricadelè stataoggi adai gestori deidel lungomare dida oltre 5 mesi per irregolarità a loro contestate dal Comune. I gestori hanno portato in piazza Municipio una bara nella quale hanno posto i tradizionali biscotti salati a forma di ciambella (prodotti con sugna, pepe e mandorle) che rappresentano il prodotto caratteristico dei piccoli chalet di via Caracciolo. ”La decisione del Comune – ha spiegato all’ANSA uno dei promotori della singolare– sta mettendo a rischio la sussistenza di decine di famiglie che da decenni gestiscono i.”. I manifestanti si sono anche incatenati le mani gridando slogan a difesa del lavoro.