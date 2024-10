Pranzo domenicale con spari: il reo confesso quel giorno era ad Andria allo stadio (Di lunedì 7 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - Aveva confessato di aver fatto partire lui, accidentalmente, il colpo di pistola che domenica 29 settembre 2024 aveva ferito un uomo, in un appartamento di Francavilla Fontana. Peccato che il 36enne V.L. quello stesso pomeriggio fosse a circa 170 chilometri di distanza dalla Brindisireport.it - Pranzo domenicale con spari: il reo confesso quel giorno era ad Andria allo stadio Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) FRANCAVILLA FONTANA - Aveva confessato di aver fatto partire lui, accidentalmente, il colpo di pistola che domenica 29 settembre 2024 aveva ferito un uomo, in un appartamento di Francavilla Fontana. Peccato che il 36enne V.L.lo stesso pomeriggio fosse a circa 170 chilometri di distanza dalla

