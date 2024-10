Ilfattoquotidiano.it - Pompei, sequestrati 46 chioschi abusivi di souvenir, bibite e gelati intorno agli Scavi: erano senza licenza da decenni

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ordinanza era pronta il 26 settembre, ma per evitare problemi di ordine pubblico si è aspettata la celebrazione della supplica alla Madonna del Rosario. Il giorno dopo, lunedì 7 ottobre, una mitrata di sigilli apposti dai carabinieri ha chiuso i caratteristicidi. La Procura di Torre Annunziata – procuratore Nunzio Frasso, pm Antonio Barba – ha chiesto e ottenuto il sequestro di 46 strutture per vendita di, ma anche, tra piazza Esedra, piazza Anfiteatro, via Roma e Villa dei Misteri, il perimetro esterno al più famoso parco archeologico d’Italia. Stavano lì,licenze a posto, da, nella città guidata dal sindaco Pd Carmine Lo Sapio, l’uomo che ne diede le chiavi d’oro al (ex) ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e fu una tra le prime uscite pubbliche con al suo fianco Maria Rosaria Boccia.