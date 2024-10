Pesca di frodo a Terracina sequestrati 15 kg di pesce

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Sabato notte duetori didi nazionalità Albanese, ma proveniente dalla Campania, avevano ancorato sotto il cavalcavia di “Ponte Maggiore” di via Appia un bilancione per la cattura diin quantità, dove l’Amaseno incontra il canale di Navigazione e il Linea Pio VI. Uno di loro è stato sanzionato dalla guardie Ittiche ambientali della Fipsas per 2.360 euro, mentre l’altro si dava alla fuga. Le guardie hanno quindi provveduto al sequestro della bilancia della lunghezza superiore ai tre metri, oltre all’immediata liberazione delcatturato, consistente in circa 15 kg di carpe di grosse e cefali. Durante la nottata sono stati verbalizzati, con un totale di circa 600 euro, altri duetori stranieri pernotturna esenza licenza e reimmessi diversi esemplari di carassi, cefali e pesci gatto.