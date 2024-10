Ilgiorno.it - Pavia, nuovi parcheggi all'ex Neca: via libera al primo multipiano interrato

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Si è rimesso in cammino il recupero dell’exfermo da vent’anni. Dovrebbero partire nei prossimi mesi, infatti, i lavori per la realizzazione di un. Stando a quanto riportato nella deapprovata in giunta saranno 222 i posti auto, di cui 141 nelo pluripianoe 81 destinati alle diverse funzioni che avrà il piano d’intervento come terziario ed edilizia privata. Altri 50 stalli saranno poi riservati agli studenti che si stabiliranno negli alloggi che verranno realizzati per loro portando così a 272 icomplessivi.