Open day sulla menopausa: le iniziative a Pisa (Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza la seconda edizione dell’(H)Open day coinvolgendo gli ospedali con il Bollino rosa per sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie Pisatoday.it - Open day sulla menopausa: le iniziative a Pisa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In occasione della Giornata mondiale della, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza la seconda edizione dell’(H)day coinvolgendo gli ospedali con il Bollino rosa per sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano lae sulle strategie

Un webinar sull’alimentazione per ASST Sette Laghi nell’open day sulla menopausa - Il webinar, dal titolo "La salute a tavola: restare in forma dopo la menopausa", si terrà alle 14.30 del 18 ottobre ... (varesenews.it)

Quanti carboidrati al giorno bisogna mangiare? - Quanti carboidrati al giorno occorre mangiare per fornire una sufficiente quantità di energia all'organismo? Ecco come calcolare il fabbisogno giornaliero. (pazienti.it)

Tumore al seno, ecografie e visite gratuite al Crob di Rionero per l’Ottobre rosa - Ma non solo, l’ottobre rosa del Crob ha in serbo altri due appuntamenti: la presentazione del libro “Merito del cuore” di Mirna Mastronardi che si terrà mercoledì 30 alle ore 16 e la proiezione di un ... (basilicata24.it)