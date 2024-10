"Non so perché". I giocatori hanno commissariato Paulo Fonseca? Milan, caos nello spogliatoio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paulo Fonseca è l'allenatore del Milan? O è soltanto un accompagnatore di una squadra in autogestione? perché, a sentire le parole in conferenza stampa post-partita del portoghese, a margine di quella che è la seconda sconfitta consecutiva tra campionato e Champions, sembra che nessuno lo ascolti nello spogliatoio rossonero. I due rigori falliti a Firenze, intercettati da De Gea prima su Theo Hernandez poi su Abraham, non dovevano essere calciati da loro, bensì da Christian Pulisic, il rigorista designato e, ad oggi, unico fuoriclasse vero del Diavolo. Così Fonseca a MilanTV dà una risposta sconcertante: “Il rigorista è Pulisic, non so perché i giocatori hanno cambiato idea. Gli ho parlato e ho detto che non deve succedere più. Non doeve succedere mai più, l'ho detto ai giocatori. Sono inc***to, il tiratore è Christian”. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è l'allenatore del? O è soltanto un accompagnatore di una squadra in autogestione?, a sentire le parole in conferenza stampa post-partita del portoghese, a margine di quella che è la seconda sconfitta consecutiva tra campionato e Champions, sembra che nessuno lo ascoltirossonero. I due rigori falliti a Firenze, intercettati da De Gea prima su Theo Hernandez poi su Abraham, non dovevano essere calciati da loro, bensì da Christian Pulisic, il rigorista designato e, ad oggi, unico fuoriclasse vero del Diavolo. CosìTV dà una risposta sconcertante: “Il rigorista è Pulisic, non socambiato idea. Gli ho parlato e ho detto che non deve succedere più. Non doeve succedere mai più, l'ho detto ai. Sono inc***to, il tiratore è Christian”.

Liberoquotidiano.it - "Non so perché". I giocatori hanno commissariato Paulo Fonseca? Milan, caos nello spogliatoio

