Non posso allattare mio figlio | il grido delle donne di Gaza tra violenza e resilienza

(Di lunedì 7 ottobre 2024), l’altra voce della guerra: “Temo di non poteril mio bambino“. La, vittime die mamme. È già trascorso un anno da quando il 7 ottobre 2023 Israele ha dichiarato lo stato di guerra, preparandosi a un lungo conflitto per sconfiggere il terrorismo di Hamas a. Da allora, “in nome della democrazia” molte persone innocenti continuano a morire., storie di(Ansa Foto) – notizie.comDi infanzia negata esullesi parla molto poco. Storie che se ascoltate, arrivano dritte al cuore come un proiettile. “Lepalestinesi stanno vivendo una crisi devastante, esposte adi genere e a un sistema sanitario al collasso, che lascia molte senza cure essenziali”. A parlare è Riham Jafari, coordinatrice per l’advocacy e la comunicazione di ActionAid Palestina.