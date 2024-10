Lapresse.it - Nobel: chi sono Ambros e Ruvkun, premiati per la scoperta del microRna

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I due ricercatori americani Victore Garystati insigniti con il Premioper la medicina (edizione 2024) per “ladele del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale“. L’assegnazione, che ha aperto la settimana del, è stata annunciata come da tradizione durante una cerimonia solenne al Karolinska Institutet di Stoccolma. “Il premioè un riconoscimento che è circa 100 volte più pubblicizzato e celebrato di qualsiasi altro premio. Quindi, non fa parte di un continuum. È un salto quantico”, ha commentatodopo aver appreso la notizia., da parte sua, ha confessato di non aspettarsi il premio visto che l’istituzione delaveva già dedicato all’Rna il premio del 2006, quando era andato ai suoi amici Andrew Fire e Craig Mello.