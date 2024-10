Napoli, pusher in giro travestiti da rider: scoperti e sequestrati 190 chili di droga (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ben 190 chili di droga sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo di Cisterna. L’ingente quantitativo era nascosto in un deposito ed era destinato a gran parte della provincia di Napoli. In manette sono finiti due pusher di 31 e 25 anni di San Giovanni a Teduccio. La coppia di malviventi si fingeva rider per smerciare L'articolo Napoli, pusher in giro travestiti da rider: scoperti e sequestrati 190 chili di droga Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, pusher in giro travestiti da rider: scoperti e sequestrati 190 chili di droga Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ben 190didai carabinieri del nucleo investigativo di Cisterna. L’ingente quantitativo era nascosto in un deposito ed era destinato a gran parte della provincia di. In manette sono finiti duedi 31 e 25 anni di San Giovanni a Teduccio. La coppia di malviventi si fingevaper smerciare L'articoloinda190diTeleclubitalia.

