Spazionapoli.it - Milan-Napoli, un top dei rossoneri può saltare il big match: rischia il lungo stop

(Di lunedì 7 ottobre 2024), un top deipotrebbe non giocare il bigdel prossimo 29 ottobre: l’ipotesi delA distanza di quasi un mese dal bigin programma a San Siro tra, ipotrebbero perdere un protagonista assoluto. Quella del prossimo 29 ottobre potrebbe essere una gara determinante per capire il vero destino di entrambe le squadre. Da una parte ci sarà unche sembrava uscito dalla crisi e che invece ha perso contro la Fiorentina prima della sosta. Dall’altro la capolista. Ilviaggia su ritmi altissimi, ma dovrà confermarli al rientro dalla pausa delle nazionali contro Empoli e Lecce. Soprattutto in Toscana la trasferta sarà ostica, per un campo storicamente ostile per gli azzurri.