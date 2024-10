Milan, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: nessuno ascolta Paulo Fonseca. E sul mercato quanti errori… (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Milan perde ancora e puntuale arriva il pensiero dell’avvocato del Diavolo convinto che nessuno ascolti Paulo Fonseca e poi c’è il mercato Milan dov’è la continuità? Una squadra svogliata perde la seconda in campionato contro una squadra in difficoltà. La partita di Firenze evidenzia tutte le pecche del Milan di Parma e delle partite di Champions League. Paulo Fonseca non viene ascoltato a partire da chi deve calciare i rigori. Aveva detto che il rigorista è Christian Pulisic e poi tirano Theo Hernandez ( probabilmente per festeggiare il compleanno) e Tammy Abraham che purtroppo vede veramente poco la porta. Fikayo Tomori dimostra molto quanto non sia in forma sul goal di Gudmusson . Emerson Royal è da ufficio inchieste. Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilperde ancora e puntuale arriva ildelconvinto cheascoltie poi c’è ildov’è la continuità? Una squadra svogliata perde la seconda in campionato contro una squadra in difficoltà. La partita di Firenze evidenzia tutte le pecche deldi Parma e delle partite di Champions League.non vieneto a partire da chi deve calciare i rigori. Aveva detto che il rigorista è Christian Pulisic e poi tirano Theo Hernandez ( probabilmente per festeggiare il compleanno) e Tammy Abraham che purtroppo vede veramente poco la porta. Fikayo Tomori dimostra molto quanto non sia in forma sul goal di Gudmusson . Emerson Royal è da ufficio inchieste.

