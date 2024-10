Milan, Criscitiello DURISSIMO: «Fonseca? Che ERRORE, soprattutto con CONTE…» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Michele Criscitiello ha parlato a Sportitalia della situazione legata a Paulo Fonseca al Milan. Ecco le sue dichiarazioni Michele Criscitiello ha commentato Sportitalia la scelta del Milan di scegliere Fonseca come nuovo allenatore invece che Anonio Conte, preso poi dal Napoli. Criscitiello – «Se il Milan crede in Fonseca non può metterlo in discussione fino al derby, crederlo l’allenatore del presente e del futuro Calcionews24.com - Milan, Criscitiello DURISSIMO: «Fonseca? Che ERRORE, soprattutto con CONTE…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Micheleha parlato a Sportitalia della situazione legata a Pauloal. Ecco le sue dichiarazioni Micheleha commentato Sportitalia la scelta deldi sceglierecome nuovo allenatore invece che Anonio Conte, preso poi dal Napoli.– «Se ilcrede innon può metterlo in discussione fino al derby, crederlo l’allenatore del presente e del futuro

