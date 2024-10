MicroRNA, che cos'è quel minuscolo filamento con una funzione essenziale a livello genetico che è valso un premio Nobel (Di lunedì 7 ottobre 2024) Hanno vinto gli statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun: il premio Nobel per la medicina 2024 riconosce infatti la centralità del lavoro di studio e ricerca dei due biologi molecolari e dello sviluppo. L’oggetto dei loro interessi e i loro traguardi, il MicroRNA e il suo ruolo nella maturazione dell’mRna e del DNA cellulare attraverso la regolazione genetica post-trascrizionale, sono valsi il più importante dei riconoscimenti, assegnato dall’Assemblea Nobel composta dia membri del Karolinska Institutet di Solna, in Svezia. È stato il primo Nobel assegnato, gli altri – fisica, chimica, letteratura, pace ed economia – verranno annunciati entro il 14 ottobre. Vanityfair.it - MicroRNA, che cos'è quel minuscolo filamento con una funzione essenziale a livello genetico che è valso un premio Nobel Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Hanno vinto gli statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun: ilper la medicina 2024 riconosce infatti la centralità del lavoro di studio e ricerca dei due biologi molecolari e dello sviluppo. L’oggetto dei loro interessi e i loro traguardi, ile il suo ruolo nella maturazione dell’mRna e del DNA cellulare attraverso la regolazione genetica post-trascrizionale, sono valsi il più importante dei riconoscimenti, assegnato dall’Assembleacomposta dia membri del Karolinska Institutet di Solna, in Svezia. È stato il primoassegnato, gli altri – fisica, chimica, letteratura, pace ed economia – verranno annunciati entro il 14 ottobre.

MicroRNA, che cos'è quel minuscolo filamento con una funzione essenziale a livello genetico che è valso un premio Nobel - Il premio per la Medicina 2024 è andato ai due biologi molecolari statunitensi Victor Ambros e Gary Ruvkun per i loro studi sul minuscolo filamento che funziona da interruttore dei geni. Ecco qual è i ... (vanityfair.it)

Premi Nobel per la medicina, che cosa hanno scoperto gli americani Ambros e Ruvkun - Il Nobel 2024 per la medicina è andato a due ricercatori statunitensi: Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRNA e il suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Tutti i ... (startmag.it)