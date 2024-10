“Mi si è fermato il cuore, sono letteralmente morto. Però non ho visto la luce bianca. Non c’era nulla dall’altra parte”: il racconto di Al Pacino (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Quando mi sono ammalato di Covid ho rischiato di morire”. In una lunga intervista rilasciata al New York Times, Al Pacino ha affermato di aver visto la morte in faccia durante l’epidemia del secolo. Nonostante la vaccinazione, una volta contratto il virus, al pluripremiato divo di Hollywood si è addirittura fermato il cuore. “Mi trovavo a casa mia in salotto e mi è salita la febbre. In pochi istanti mi si è fermato il cuore. sono letteralmente morto”, ha spiegato Pacino. “Ricordo l’ambulanza davanti a casa, sei infermieri e due medici vestiti come astronauti”. Il premio Oscar per Profumo di donna è riuscito anche ad ironizzare: “Non ci avevo mai pensato prima. Ma sai come sono gli attori. Suona bello dire che sei morto una volta. E comunque non ho visto la luce bianca. Non c’era nulla dall’altra parte”. Ilfattoquotidiano.it - “Mi si è fermato il cuore, sono letteralmente morto. Però non ho visto la luce bianca. Non c’era nulla dall’altra parte”: il racconto di Al Pacino Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Quando miammalato di Covid ho rischiato di morire”. In una lunga intervista rilasciata al New York Times, Alha afdi averla morte in faccia durante l’epidemia del secolo. Nonostante la vaccinazione, una volta contratto il virus, al pluripremiato divo di Hollywood si è addiritturail. “Mi trovavo a casa mia in salotto e mi è salita la febbre. In pochi istanti mi si èil”, ha spiegato. “Ricordo l’ambulanza davanti a casa, sei infermieri e due medici vestiti come astronauti”. Il premio Oscar per Profumo di donna è riuscito anche ad ironizzare: “Non ci avevo mai pensato prima. Ma sai comegli attori. Suona bello dire che seiuna volta. E comunque non hola. Non”.

