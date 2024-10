Megabox A Firenze un punto e tanti rimpianti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il BisonteVallefoglia 2 IL BISONTE : Davyskiba 8, Butigan 15, Malual 21, Cagnin 9, Mancini 7, Agrifoglio; Leonardi (L), Nervini 15, Bechis 2, Acciarri 2. Non entrate: Battistoni, Giacomello, Ribechi (L2). All. Bendandi.ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Weitzel 11, Storck 16, Giovannini 18, Candi 11, Perovic 6, Lee 19; De Bortoli (L), Kobzar, Bici 1, Michieletto. Non entrate: Torcolacci, Feduzzi (L2). All. Pistola. Arbitri: Serafin e Simbari. Parziali: 27-25 (33’), 21-25 (31’), 19-25 (29’), 27-25 (35’), 15-12 (20’). Note: spettatori: 565. La prima partita della stagione vale unper la, che acontro il Bisonte gioca una maratona. La gara è durata infatti quasi tre ore. Le fiorentine sono partite aggressive, andando avanti di 1 set a 0. Nel secondo c’è la riscossa delle biancoverdi, che poi si aggiudicano anche il terzo parziale. (Sport.quotidiano.net)