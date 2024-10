Media palestinesi, 10 persone uccise a Jabalia (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Gaza dieci persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Jabalia: lo riporta l'agenzia di stampa Safa, affiliata a Hamas. Lo riporta la Bbc. Poche ore prima le forze di difesa israeliane (IDF) avevano intimato ai residenti di alcune zone della Striscia di Gaza settentrionale, tra cui Jabalia, di evacuare la regione. Quotidiano.net - Media palestinesi, 10 persone uccise a Jabalia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Gaza diecisono statee decine sono rimaste ferite in un attacco aereo israeliano sul campo profughi di: lo riporta l'agenzia di stampa Safa, affiliata a Hamas. Lo riporta la Bbc. Poche ore prima le forze di difesa israeliane (IDF) avevano intimato ai residenti di alcune zone della Striscia di Gaza settentrionale, tra cui, di evacuare la regione.

