“Ma è morto”. Domenica In, Mara Venier lo dice in diretta: Ezio Greggio e pubblico sorpresi dalla gaffe (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Ma è morto”. Domenica In, gaffe spaziale di Mara Venier. La puntata di ieri di Domenica In, condotta magistralmente dalla zia, ha regalato al pubblico un pomeriggio ricco di emozioni, musica e intrattenimento. Andata in onda il 6 ottobre 2024, la trasmissione ha visto la partecipazione di ospiti illustri e una varietà di segmenti che hanno saputo coinvolgere i telespettatori. La puntata si è aperta con un approfondimento sull’ultima edizione di Ballando con le Stelle, in cui Mara ha accolto tre dei concorrenti: Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi, insieme ai loro maestri di ballo. >> “Scusatemi”. Domenica In, Mara Venier in lacrime fa commuovere gli italiani Questo segmento ha permesso ai telespettatori di scoprire retroscena e aneddoti divertenti sulle esibizioni della serata precedente, creando un’atmosfera di convivialità e leggerezza. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Ma è”.In,spaziale di. La puntata di ieri diIn, condotta magistralmentezia, ha regalato alun pomeriggio ricco di emozioni, musica e intrattenimento. Andata in onda il 6 ottobre 2024, la trasmissione ha visto la partecipazione di ospiti illustri e una varietà di segmenti che hanno saputo coinvolgere i telespettatori. La puntata si è aperta con un approfondimento sull’ultima edizione di Ballando con le Stelle, in cuiha accolto tre dei concorrenti: Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi, insieme ai loro maestri di ballo. >> “Scusatemi”.In,in lacrime fa commuovere gli italiani Questo segmento ha permesso ai telespettatori di scoprire retroscena e aneddoti divertenti sulle esibizioni della serata precedente, creando un’atmosfera di convivialità e leggerezza.

Domenica in, Mariotto fa sbottare la conduttrice: “Io sono Mara Venier” - Ha fatto tutto da sola”, ma altri protagonisti del programma televisivo hanno provato a giustificare l’atteggiamento di Sonia Bruganelli. Il giudice, però, ha replicato che lei la conosce molto bene, da quando era piccola. Proprio una dichiarazione fatta da Guillermo Mariotto, durante questo ... (Leggi la notizia)

Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 6 ottobre 2024 - Tra gli ospiti di oggi di Domenica In anche Drusilla Foer, Aldo Cazzullo e Giovanni Minoli. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay. Domenica In: ... (Leggi la notizia)

Ospiti Domenica In, oggi 6 ottobre: i protagonisti di Ballando con le Stelle da Mara Venier - Le anticipazioni della nuova puntata di oggi di Domenica In: tutti gli Ospiti di Mara Venier del 6 ottobre L'articolo Ospiti Domenica In, oggi 6 ottobre: i protagonisti di Ballando con le Stelle da Mara Venier proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Leggi la notizia)