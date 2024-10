Ligue 1: denunce contro la Lega calcio, Prime e Dazn per immagini con cori omofobi (Di lunedì 7 ottobre 2024) RMC Sport riporta che il collettivo Rouge Direct ha presentato una denuncia contro la Lega di calcio Professionistico (Lfp) e le emittenti Amazon Prime Video e Dazn, per insulti pubblici e incitamento all’odio a causa dell’orientamento sessuale. “Etienne Deshoulières ha presentato denuncia a nome delle associazioni “Stop all’omofobia”, “Mousse” e “Famiglie LGBT” per insulti pubblici e incitamento all’odio a causa dell’orientamento sessuale. Oltre alla Lega calcio Professionistica, anche le emittenti della Ligue 1 nel 2024 (Prime Video e Dazn) sono nel mirino di queste associazioni, che criticano i detentori dei diritti tv e l’organizzatore del campionato, per aver trasmettesso, in replay, partite durante le quali i tifosi hanno espresso commenti omofobici, attraverso canti o urla”. Ilnapolista.it - Ligue 1: denunce contro la Lega calcio, Prime e Dazn per immagini con cori omofobi Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) RMC Sport riporta che il collettivo Rouge Direct ha presentato una denuncialadiProfessionistico (Lfp) e le emittenti AmazonVideo e, per insulti pubblici e incitamento all’odio a causa dell’orientamento sessuale. “Etienne Deshoulières ha presentato denuncia a nome delle associazioni “Stop all’a”, “Mousse” e “Famiglie LGBT” per insulti pubblici e incitamento all’odio a causa dell’orientamento sessuale. Oltre allaProfessionistica, anche le emittenti della1 nel 2024 (Video e) sono nel mirino di queste associazioni, che criticano i detentori dei diritti tv e l’organizzatore del campionato, per aver trasmettesso, in replay, partite durante le quali i tifosi hanno espresso commentici, attraverso canti o urla”.

