L’Arsenal ha paura che McGregor picchi i suoi giocatori e cambia le regole di accesso vip al campo

(Di lunedì 7 ottobre 2024)hache Conorfaccia male aipreziosissimi. Anche se per gioco non si sa mai come va a finire con la star un po’ matta delle arti marziali miste. E allora sta aggiornando le suedivip aldopo che l’ultima volta è successo questo:trying his UFC moves on Saka pic.twitter.com/q8JAmwNxzo — george (@StokeyyG2) October 2, 2024 Il club sta esaminando l’accordo in base al quale ipossono mescolarsi con gli ospiti aziendali dopo la partita – scrive il Times – e sono anche desiderosi di prendere le distanze dal “marchio”ha giurato di evitare che si ripetano le bizzarre scene suldell’Emirates che hanno seguito una partita di Champions League martedì sera, quando Conorè stato visto scherzareando Bukayo Saka, che gli chiedeva di “stare attento”.