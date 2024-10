La regione lancia l’allarme per il meteo di domani | allerta arancione per violenti acquazzoni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La Protezione Civile dellaLazio ha emesso un’di livelloche entrerà in vigore a partire dalla tarda mattinata di martedì 8 ottobre 2024 e durerà per un periodo compreso tra le 12 e le 18 ore. Secondo le previsioni, sono attese condizionirologiche avverse che potrebbero causare disagi e situazioni potenzialmente pericolose per tutta la. Temporali, forti venti e rischio di mareggiate Le previsioni indicano che il Lazio sarà interessato da una serie di precipitazioni da sparse a diffuse, alcune delle quali potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Questi eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e frequenti scariche elettriche, un chiaro segnale della potenza delle tempeste che si abbatteranno sulla