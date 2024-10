La guerra tra Federico Fashion Style e la ex moglie finisce male: lui va dai carabinieri e le muove accuse gravissime (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come sappiamo, fra Federico Fashion Style e l’ex moglie Letizia Porcu la situazione è più tesa che mai: i due hanno deciso di prendere strade diverse e da quel momento è stato il caos. Nonostante Letizia venga spesso definita la “moglie” del parrucchiere delle star, in realtà Federico e la madre di sua figlia Sophie Maelle erano semplicemente fidanzati. La loro storia è durata moltissimi anni, tanto da considerarli – erroneamente – sposati. Ma cosa è successo nelle ultime ore? Dopo le prime notizie sulla separazione, Federico Fashion Style è stato spesso incalzato dall’ex compagna sulla sua presunta seconda vita: Letizia, infatti, ha sempre dichiarato che il noto hairstylist fosse gay; dopo mesi di illazioni, finalmente, proprio il diretto interessato – a Verissimo – aveva confessato le sue inclinazioni. Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Come sappiamo, frae l’exLetizia Porcu la situazione è più tesa che mai: i due hanno deciso di prendere strade diverse e da quel momento è stato il caos. Nonostante Letizia venga spesso definita la “” del parrucchiere delle star, in realtàe la madre di sua figlia Sophie Maelle erano semplicemente fidanzati. La loro storia è durata moltissimi anni, tanto da considerarli – erroneamente – sposati. Ma cosa è successo nelle ultime ore? Dopo le prime notizie sulla separazione,è stato spesso incalzato dall’ex compagna sulla sua presunta seconda vita: Letizia, infatti, ha sempre dichiarato che il noto hairstylist fosse gay; dopo mesi di illazioni, finalmente, proprio il diretto interessato – a Verissimo – aveva confessato le sue inclinazioni.

