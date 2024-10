Ilfattoquotidiano.it - Johan Neeskens, addio all’ultimo tulipano: le mille incredibili vite del primo centrocampista totale nella storia del calcio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un altro petalo dei tulipani arancioni è volato via., formidabiledell’Olanda vicecampione del mondo nel 1974 e nel 1978, è morto mentre era impegnato in Algeria in un progetto legato al, il World Coaches. Aveva compiuto 73 anni il 15 settembre. Nato a Heemstede, uno dei comuni più ricchi dei Paesi Bassi,è stato uno dei simboli della rivoluzione che, negli anni Settanta, cambiò per sempre ladel football. Il suoruolo fu quello di terzino, ma dopo l’approdo all’Ajax, fortemente voluto da Rinus Michels, diventò. Una folgorazione: grazie a una straordinaria forza fisica, fu ilmediano “box to box”, capace di coprire sessanta metri di campo e dotato di un pregevole senso del gol. Ai mondiali del 1974, in Germania,mise la firma su cinque reti, compreso il rigorefinale contro i padroni di casa.